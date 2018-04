Ela pediu demissão e voltou no momento que quis

Astrid Fontenelle bem que sonhava em voltar ao trabalho só quando Gabriel tivesse um ano e meio de vida, mas o pequeno completou seu primeiro aniversário na semana que passou e mamãe, então já em pleno batente, ensaiava seu retorno ao ar para amanhã.

Astrid retoma o mesmo Happy Hour que a tirou de cena no fim de 2007, quando, aos prantos, pediu demissão para se dedicar ao processo de adoção do filho. Deu tudo tão certo, que até o mesmo emprego voltou para suas mãos, e agora em São Paulo, onde Astrid tem endereço titular e toda a estrutura para cuidar de Gabriel. Bem, só um item não vingou: o casamento. "Menina, é uma loucura essa coisa de ser mãe e trabalhar, não imaginava! E eu nem tenho o bofe pra dividir tarefas!", disse ao Estado, por telefone.

No fim do ano passado, ao saber que a diretora do canal, Letícia Muhana, queria testar novas apresentadoras para o Happy Hour (Lorena Calábria comandou o programa em 2008), Astrid não se fez de acanhada: enviou um e-mail se candidatando aos testes. "E a Letícia estava, naquele momento em que meu e-mail chegou, na sala do Pecegueiro (Alberto, diretor-geral da GloboSat) dizendo que pensava em me procurar para voltar ao programa. Foi uma feliz coincidência."

Sem produção desde o fim do ano passado, o Happy Hour ressurge com Fred Lessa, que contracenava com Astrid e depois com Lorena. A essência é a mesma. O que muda? Ah, sim, os avanços da comunicação online no último ano e meio - da webcam ao uso desse tal de twitter - de certo ampliarão a pluralidade das conversas realizadas no estúdio.

O tema da reestreia, amanhã, vem a calhar: Joyce Pascowitch, Felipe Camargo e João Carlos Martins falam sobre superação, sob o título Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Um time estrelado para ocasião idem.

Happy Hour: de seg. a sex., às 19h, ao vivo, no GNT