Ela mudou de time

Um programa esportivo aos domingos, com transmissões ao vivo, ex-atletas como comentaristas e Mylena Ciribelli no comando. Não, não é o Esporte Espetacular, da Globo, e sim o Esporte Fantástico, que estreia neste domingo, 5, ao meio-dia, na Record. A forma de bolo é a mesma, os ingredientes... É, são similares. Só que foram levados a peso de ouro pela Record, que traz desta vez um fermento especial: grandes eventos esportivos. A emissora é a única dona dos direitos de transmissão para a TV aberta dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2010, da Olimpíada de 2012 , em Londres, e dos Jogos Pan-Americanos de 2011 e 2015.

"Foi isso que me trouxe para a Record, essa possibilidade de ancorar um programa direto de uma Olimpíada. Na Globo eu não teria essa chance", fala Mylena Ciribelli, nova contratada, que dividirá a bancada com Reinaldo Gottino. "Na Olimpíada de Pequim muita gente achou que estava lá, mas fiquei no estúdio, no Rio, vendo pelo telão."

Experiente nessa jornada esportiva, afinal, começou em Seul, em 1988, na extinta TV Manchete, Mylena crê que o gás da equipe da Record supere as dificuldades de quem está começando em grandes transmissões . "Estamos todos empolgados, cheio de ideias e torcendo para o mesmo time, que é o mais importante."