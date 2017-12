Ela ficou 38 anos sem beijar Na fila dos BVs, os "bocas-virgens" da telenovela, ninguém ganha de Lolita Rodrigues. Pioneira da TV ao lado de nomes como Hebe Carmago, Lima Duarte e Vida Alves, Lolita fez inúmeras novelas e teleteatros. Dona de lindos olhos verdes, era sempre a mocinha, claro. Mas tudo sem beijo. Exigência do então marido, o ciumento Airton Rodrigues. "Quando me escalavam para a novela era uma luta. Eu ia logo explicando para o diretor e para o autor que não podia ter cena de beijo. Se tivesse, eu não faria o papel", conta Lolita. "O pior era ter de explicar para o meu par romântico na trama que não era nada pessoal." E o que ela fazia então na tão esperada hora do beijo? "Desmaiava, naquela época as mocinhas desmaiavam muito", explica, rindo. Foram 38 anos de uma boca casta. Em 88, Carlos Zara quebrou o "encanto" e beijou Lolita no ar pela primeira vez. Foi em Sassaricando, ela tinha 58 anos e já estava separada de Airton. Vingança? "Não, a hora certa chegou", garante ela.