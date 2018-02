Ela está mais boca suja do que nunca

O grande vídeo online do ano no Brasil, que passou de e-mail em e-mail, de computador em computador, foi Vai Tomar no ..., de Cris Nicolotti. A música com arranjo gospel fez um sucesso absurdo, e até virou toque de celular. Agora, Cris está de volta, e vejam só, com outra canção: Eu Falei que Isso ia dar M.... O resultado é muito parecido com o trabalho anterior: a fantasia (que faz parte de um espetáculo dela), o clima gospel e até a "participação especial" - ontem era Bob Dylan, hoje é Ray Charles. Legal? Não muito. A piada perdeu a graça e a espontaneidade de Vai Tomar no... Vai lá: http://tinyurl.com/2d3rjd.