Ela é poderosa

Entrevistar Glenn Close envolveu uma série de frescuras, mas por parte dos mediadores. Após dezenas de recomendações e perguntas enviadas por e-mail, jornalistas da América Latina tiveram o prazer de ouvir a sra. Close falar ao telefone sobre Damages (AXN, terças, às 21 horas), uma das melhores séries em cartaz na TV hoje. E somente ouvir. As perguntas enviadas pelos jornalistas foram lidas por uma das mediadoras e somente ela pôde conversar com a atriz. Diante dos não-me-toques das mediadoras, que não queriam sequer apresentar os jornalistas presentes, em teleconferência, do outro lado da linha, Glenn foi enfática: "Gostaria de saber. Estão todos na linha?" E ficou claro que a sra. Close nada tem de Patty Hewes, a advogada ambiciosa de Damages, que abusa de seu poder. "É uma honra falar com vocês, mas gostaria de estar aí pessoalmente." Por que fazer TV? Não é questão de ser cinema ou TV, mas sim de roteiro. Muitas pessoas diziam que se você fizesse TV, não teria carreira no cinema. TV era considerada o primo pobre do cinema, mas isso mudou. TV tem grande audiência e sempre acreditei em seu poder. The Shield, foi um desafio, pois nunca havia feito uma policial, uma superior, aquela que mandava. Era um novo território e gostei de trabalhar com as pessoas do FX. A oportunidade para Damages (também do FX) surgiu com uma personagem fantástica e um roteiro bem escrito. Você se importa com críticas? Sempre digo que, se um ator diz que não se importa com críticas, está mentindo. Não leio críticas quando faço teatro, porque tenho de sair de casa toda noite e subir no palco. Não ligo tanto, mas o fato de Damages ter recebido boas críticas foi ótimo. Me senti ótima! Por que você sempre interpreta personagens fortes e más? Cruela de Vil (do filme 101 Dálmatas) era um demônio. Nenhuma das outras eram vilãs. Quando sou desafiada a fazer essas personagens, minha tarefa é descobrir por que elas agem dessa forma. Eram mulheres fascinantes, interessantes, que muitas vezes se comportavam como homens e eram julgadas por isso, mas não eram vilãs. Qual é a personagem favorita em sua carreira? Todas representaram experiências incríveis e foram recompensadoras, pois adoro minha profissão. Acho que a marquesa Isabelle de Merteuil (Ligações Perigosas, 1988) foi uma das mais fascinantes. Você já se sentiu discriminada como mulher e foi forçada a agir duramente como Patty Hewes? Nunca, mas na pesquisa para o papel, conversando com advogadas famosas de Nova York, percebi que elas tiveram de ser mil vezes melhores do que qualquer homem para chegar onde chegaram. Todas têm histórias de batalhas. Como você descreveria Patty Hewes? Ela é boa no que faz e quer ganhar. Quando os roteiristas falaram comigo sobre criar esse personagem e a série, estavam interessados em mostrar o que o poder faz com as pessoas. Por isso, a série se chama Damages. Acho que todo mundo que viu a 1ª temporada se sentiu um pouco danificado. Porque Damages é diferente de outras séries de advogado? Ainda não tivemos cena de tribunal. É sobre advogados e o que acontece nos bastidores. E, na 1ª temporada - não sei o que estão armando para a 2ª -, tivemos essa estrutura de narração fantástica que começa no presente para voltar ao passado e o público estava ansioso para saber por que Ellen (Parsons) fugiu da casa de Patty coberta de sangue. Há mistério e é um grande entretenimento. Você acha que os roteiros de TV estão melhores do que os de cinema? Sempre haverá grandes filmes. Neste ano foram feitos filmes maravilhosos - como os que concorreram ao Oscar - mas acho que a TV, principalmente a TV a cabo, seduz os roteiristas, pois eles têm mais controle e, se você trabalha para HBO, FX, Showtime - que estão fazendo séries maravilhosas -, há mais liberdade criativa e por isso nossos melhores roteiristas estão na TV. Eles podem desenvolver um personagem por um certo tempo e não por duas horas. É como fazer um romance na TV. Como você se livra de Patty, uma personagem tão pesada, após um dia de gravação? Tiro meu figurino, lavo meu cabelo, meu rosto e vou para casa (risos)!