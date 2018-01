Ed Sheeran fará participação especial em episódio de 'Os Simpsons'

Ed Sheeran está mesmo em alta. Além da sua participação em Game Of Thrones, o cantor e compositor inglês fará uma ponta na animação Os Simpsons. Ao lado de Lisa, ele será uma das estrelas do episódio baseado no filme La La Land.

O Entertainment Weekly já divulgou a versão do cantor como personagem da família. O site ainda conversou com o produtor executivo Al Jean, que revelou mais detalhes do episódio da 29ª temporada.

O ruivinho será Brendan, que vai deixar o eterno apaixonado por Lisa, Milhouse, furioso. O dono do hit Shape of You é fã do seriado há muito tempo e tem uma tatuagem de Blinky, o peixinho de três olhos.

A 29ª temporada de Os Simpsons chega à televisão norte-americana no dia 1 de outubro, e o episódio com Ed Sheeran vai ao ar no começo do próximo ano.