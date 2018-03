É TV na web ou web na TV?

Os autores da idéia odeiam o rótulo de "TV Youtube". Apostam que o Fiz TV, canal que estréia amanhã na TVA, é muito mais, mas não há definição melhor do que esta para a nova sintonia. Fruto do grupo Abril, a novidade utiliza a fusão da TV com a internet, disponibilizando em um site vídeos postados por usuários e exibindo na TV os mais votados. Desde do início do mês o público pôde se cadastrar,enviar vídeos, assistir e votar nos melhores no site Fiz TV. As produções eleitas entram agora na programação do canal - onde ficam cerca de uma semana - divididas por temas "Não nos interessam os flagras de outras emissoras que fazem sucesso no Youtube. É claro que essa comparação é inevitável, mas nós somos um canal de TV, eles são só um portal de vídeos", sustenta o Diretor-geral do grupo TV da Abril, André Mantovanni. O FizTV, que irá ao ar no canal 20 da TVA - e negocia também com a Net- pretende exibir vídeos caseiros e produções independentes de qualidade. Os mais votados pelo público ganham prêmios e incentivos em dinheiro para novas produções. "O que queremos mesmo é abrir espaço para novos talentos. Quem sabe alguém que produza para o FizTV acabe indo para a Globo? Seria ótimo, eles precisam de cabeças pensantes por lá", alfineta. Para Mantovanni, a grande demanda pelos vídeos de "besteirol" - videoclipes bizarros, tombos à la Jackass, videocassetas - é inevitável. "São os vídeos populares, como costumo dizer. Eles divertem a galera", fala. "Mas o que me interessa é que algumas produções ganhem continuidade no canal".