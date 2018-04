É só puxar a antena O melhor jeito de ver televisão no celular é com um telefone que tenha sintonizador de TV digital. São duas as razões: além de ser de graça, a qualidade de imagem dos canais abertos é em alta definição. Mas também há dois problemas: os três aparelhos vendidos no País (da Samsung, Semp Toshiba e LG) custam, em média, R$ 1 mil e só 18 cidades brasileiras captam o sinal digital.