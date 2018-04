E o tempo, hein? Será que vai chover?

Elevador é um negócio embaraçoso. Quando você está nele com amigos, tudo bem, rola uma piada, alguém sempre diz: "Ei, que cheiro é esse?". Mas entrar em um elevador com gente estranha dentro é duro, dá vergonha... Pior é usar a velha artimanha do "Vai chover hoje?". Veja os vídeos no YouTube Essa situação é justamente o mote da série online Conversas de Elevador. Criado por Felipe Reis, a cada episódio ele se depara com algum morador de seu prédio, como a gostosa da cobertura, o tiozão simpático, o roqueiro do 51 e o vizinho claustrofóbico.