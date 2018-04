É o charme dos vampiros

A 2ª temporada de True Blood começa no próximo domingo, dia 19, às 22 horas, na HBO, com os desdobramentos do relacionamento de Sookie (Anna Paquin, vencedora do Globo de Ouro) com o vampirão Bill (Stephen Moyer). O sucesso da série provocou uma corrida ao mundo vampiresco, com a CW (rede de Gossip Girl) produzindo Vampire Diaries, que estreia ainda este ano nos EUA. Mas não vem de hoje essa atração do público de TV pelos vampiros. Confira:

True Blood: Na série da HBO, vampiros saem da toca. Humanos precisam aprender a conviver com esses seres que, por sua vez, têm de controlar seus impulsos. Preconceitos e paixões alimentam os conflitos encabeçados por Sookie (Anna Paquin) e Bill (Stephen Moyer).

Buffy, a caça-vampiros: No sucesso dos anos 1990, Sarah Michelle Gellar combatia o mal

Angel: David Boreanaz renega o passado na pele do vampiro Angel em série derivada de Buffy

Moonlight: Alex O'Loughlin despertou paixões ao viver o vampiro do bem Mick St. John. Um charme!