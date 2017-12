E o brilho do ano vai para...

Quem brilhou muito em 2009? A equipe do TV&Lazer se reuniu para rememorar cenas, personagens e personalidades que marcaram o ano – pelo bem ou pelo mal. Das listas elaboradas para cada categoria, as opções clássicas, como novelas, atores, galãs, mocinhas e humoristas, foram submetidas ao voto de um eclético júri, formado por dez amigos e conhecidos da nossa equipe: dona de casa, babá, cabeleireira, costureira, aposentada, contato comercial, escritores e doméstica votaram. O requisito básico para participar do júri? Ver TV.

Na ala dos prêmios atribuídos pela própria equipe, entre tapas e beijos, pesou o consenso. Para não esquecer nenhuma categoria, recorremos a edições dos anos anteriores. Teve gente que ganhou confetes em 2008 e agora aparece sob certa vaia (caso do humorístico CQC, na Band), mas tudo bem: ano novo vem aí e renovações são bem-vindas.

A ESCOLHA DO JÚRI

Troféu Odete Roitman (vilão) | Yvone (Letícia Sabatella), Caminho das Índias

Troféu Bussunda (personagem de humor) | Marília Gabriherpes (Ceará), do Pânico (RedeTV!); Danilo Gentili , do CQC (Band); e Alberto Roberto (Chico Anysio), da Zorra Total (Globo)

Troféu Melhor Novela | Caminho das Índias

Troféu Zé Mayer (galã) | Raj (Rodrigo Lombardi), de Caminho das Índias

Troféu Minha Deusa (bonitona) | Maya (Juliana Paes) de Caminho das Índias

Troféu Melhor Atriz | Cássia Kiss, por Mariana, de Paraíso; e Juliana Paes, por Maya, de Caminho das Índias

Troféu Melhor Ator | Bruno Gagliasso, por Tarso, de Caminho das Índias

A ESCOLHA DO 'TV & LAZER'

Troféu Bordão | "Ronaldo. Brilha muito no Corinthians". Zina, direto da Xurupita para o Pânico, soltou a frase do ano. O "Are baba" de Caminho das Índias bem que grudou, mas foi embora com o fim da novela

Troféu Freezer | Depois de um ano inteiro de férias remuneradas, Daniella Cicarelli, enfim, ganhou um programa na Band (que, por sinal, vai de mal a pior no Ibope)

Dona do 1º lugar, Cicca tirou o posto do bicampeão Ratinho (2007 e 2008), que passou o ano inteiro no ar e (sorte!) longe dos desmandos do "patrão" na grade horária do SBT.

Troféu Cebola | Juliana Paes encharcou o sári em Caminho das Índias e leva a taça "Cebola". Taís Araújo, só em três meses (Viver a Vida), ameaça o reinado alheio

Troféu Mico do Ano | Márcio Garcia voltou à Globo para ser galã, mas seu Bahuan não convenceu nem Maya nem público

Troféu Cabral | No início, os telespectadores implicavam até com os tênis dele. Mas Thiago Leifert, ao se livrar do teleprompter e investir no coloquialismo à frente do Globo Esporte, foi a boa surpresa do ano

Cadê a menina Maísa? Revelação de 2008, a espevitada apresentadora do SBT não teve um 2009 fácil. Silvio Santos a prendeu numa mala e ela chorou. As brincadeiras foram alvo do Ministério Público e da Justiça. Resultado? O fim do melhor dueto da TV

O CQC, de Marcelo Tas, foi considerado a grande revelação de 2008. Neste ano, que ziquizira!

Troféu Banda Larga | Mestre da culinária de guerrilha, Paulo Tiefenthaler virou ídolo cult com o seu Larica Total (Canal Brasil) no YouTube e tem muito mais ibope na web do que na TV. Xablablau!

Troféu Zizou (Zinedine Zidane) | Invasão do link alheio ao vivo. Taí uma modalidade jornalística que Globo e Record criaram durante uma entrevista com o secretário de Minas e Energia

Troféu Tecla SAP | Pretensiosa e hermética, a série O Amor Segundo B. Schianberg (TV Cultura) ficou só na intenção

Troféu Extreme Makeover | Clicada em dois momentos – no começo do ano e em outubro, no aniversário de 10 anos do Mais Você - Ana Maria Braga não mudou só os cabelos. Misteriosamente, seu sorriso está bem diferente

Troféu Merchan Neves | Em concorrência acirrada, CQC (Band) e Brasil’s Next Top Model (Sony) dividem prêmio por lotar o telespectador de merchandisings.

O Brazil’s Next Top Model leva o prêmio pela segunda vez consecutiva. Este ano, abusou da propaganda de xampus, cremes e absorventes. Parecia que as candidatas estavam constantemente menstruadas

Troféu Não Me Faz Rir | No CQC de 2009 as piadas foram as mesmas ("beijo, me liga"), os repórteres viraram celebridades e a novata, Monica Iozzi, faz perguntas do tipo "E aí, vai ver a Mangueira entrar?"

Troféu Twittada do Ano | Na ferramenta que virou febre em 2009, Luciano Huck (@lucianohuck) fez graça ao dizer que o Programa do Gugu copia seus quadros – cujos originais estão no exterior. O diretor Homero Salles (@hsalles), da Record, fulminou. "Você dirige um táxi que o Gugu dirigia e pensa que pode falar dos outros?"

Daniela Beyruti (@danybey), diretora Artística do SBT, usa o Twitter como ninguém. A faixa de séries do canal surgiu de conversas com seguidores

Troféu Defeito Especial e Troféu Lost | A explosão na estreia de Poder Paralelo, na Record, pareceu pastelão. A novela leva ainda o Troféu Lost, pois é impossível acompanhar a trama se perder um capítulo.

Troféu Muito barulho por nada | Como perder um programa em seis meses? Geraldo Luís sabe! A Record apostou errado também em Bela, a Feia. A expectativa era atingir 20 pontos, mas a novela ainda não passou de 10

Troféu Foi Bom Enquanto Durou? | Em seus 15 minutos de fama, Théo Becker foi a sensação da estreia de A Fazenda. "Esse é irmão desse (batendo nos bíceps)", "Andressa!" e "Cazuza, ‘tamo’ junto"... Foram só algumas de suas pérolas