E essa turma do pede para sair? Nicolette Sheridan, Balthazar Getty, Katherine Heigl e T.R. Knight criaram um auê recentemente com notícias (e boatos) de que deixariam suas séries. Os dois primeiros devem sair mesmo de Desperate Housewives e de Brothers & Sisters, respectivamente. Já os dois últimos, há tempos, reclamam de seus papéis em Grey?s Anatomy. Ao que tudo indica, eles não vão deixar o Seattle Grace Hospital agora, mas a boataria anda sondando a série desde o fim da 4ª temporada, quando Katherine entrou na lista das queridinhas da América. Para compensar a reclamação da loira, nesta temporada, Izzie terá momentos de Eli Stone. As visões que ela tem do (infelizmente) falecido Denny são sintomas de algo grave - ou não (afe!). Será que ela vai morrer? E qual é a utilidade de George na série, uma vez que Callie ficou com Erica e Lexie já está flertando com McSteamy? Já em Desperate, Edie quase morreu na temporada passada e agora vai! A insatisfação de Nicolette é antiga. Ela quer ter tanto destaque quanto as outras donas de casa e, provavelmente, o mesmo salário. Acho justo. Edie é o máximo e as voltas dela a Wisteria Lane - após tentativa de fingir suicídio e após o casamento com um doido - foram triunfais! Desperate vai perder parte da graça sem Edie. No entanto, tenho certeza de que os roteiristas darão um jeito. Eles sempre acertam. Em Brothers & Sisters, vamos concordar: de todos os filhos e agregados de Sally Field (Nora), Tommy é o que fará menos falta. O ator deixará o elenco fixo, mas aparecerá nas maiores crises dos Walker. Imaginem o dramalhão insuportável que Nora vai fazer quando o filho for embora... Vou pedir para sair!