E! e TNT na cobertura do Globo de Ouro O E! abre a programação do Globo de Ouro hoje, às 19 horas, com o especial Countdown to the Red Carpet, com as previsões para a festa. Às 21 horas começa a transmissão do tapete vermelho, com Ryan Seacrest e Giuliana Rancic entrevistando os famosos. A cerimônia de premiação será exibida pela TNT, a partir das 22 horas. Depois, às 2 horas, o E! volta ao ar com as festas pós-show, que reúnem celebridades.