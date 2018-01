E Buddy Valastro diz: 'Comi muitos brigadeiros'

A circunferência da barriga de Buddy Valastro denuncia que a estrela do reality Cake Boss não fica longe dos doces nem quando está longe das câmeras. "Sou bem pesado", disse confeiteiro ao Estado durante entrevista coletiva, na manhã de terça-feira, 22, confessando pesar quase 100kg. O norte-americano veio ao País para o lançamento da sexta temporada do programa sobre seu dia a dia no trabalho, no Home & Health, e também do Bakery Boss, previsto para 14 agosto, no canal TLC.

Morador de Nova Jersey, o apresentador estava empolgado para ir a uma churrascaria. "Minha família e eu costumamos ir aos rodízios nos EUA, mas hoje vou a um de verdade", comemorou. Valastro revelou-se um entusiasta da culinária local. "Comi muitos brigadeiros. Acho que vou ter de fazer uma dieta".

Ele conta que soube da polêmica do chef britânico Jamie Oliver, que criticou a sobremesa local em recente visita ao Brasil."Ouvi falar que ele não gostou. Eu não achei o brigadeiro tão doce assim. Na Inglaterra, ele gostam de coisas mais doces que esse", minimizou.

No domingo, 20, Buddy Valastro causou confusão no trânsito ao fazer um evento para fãs em um shopping de São Paulo."Eu viajo o mundo, lido com muitas pessoas, mas nunca tinha visto algo como aquilo", avalia ele, que levou admiradores aos prantos. "O meu programa une a família. Ele inspira pessoas a fazerem bolos e também as inspira na vida. Alguma vêm a mim com histórias, gente que estava no hospital e melhorou por causa dele e outras resolveram abrir a própria confeitaria por minha causa", orgulha-se.

Durante o encontro com jornalistas, o norte-americano de ascendência italiana chorou ao contar histórias do pai, já morto, de quem herdou a confeitaria. "Pouco tempo depois de ele ter morrido, havia uma receita que eu não sabia fazer. Em um sonho, ele me ensinou, etapa por etapa. No dia seguinte, quando fui trabalhar, já sabia fazer. É verdade", garante.

Fenômeno dos realities de culinária, ele levou anos para emplacar seu programa. "Eu participei de concursos de confeitaria na televisão, até perdi. Um dia, um cinegrafista disse que eu tinha tido um bom desempenho, não na receita, mas na TV", relembra. Valastro ficou com a ideia na cabeça e falou para a mulher. "Ela disse que eu conseguiria e que o que a gente quer muito, consegue." Em seguida, bateu à porta de emissoras sem sucesso. Um tempo depois, um produtor o viu em um vídeo e pediu que o confeiteiro apresentasse a família para a câmera. Em 24 horas, assinou o contrato.