E a família se diverte As famílias das moças não se opõem ao ofício delas. Ao contrário. O pai de Carolina Pacheco, de 23 anos, por exemplo, até ajuda a filha. "Ele me dá dicas de nomes para os filmes", diverte-se, lembrando alguns dos títulos curiosos que o grupo inventou, como De olhos bem puxados (asiático), Voracidade máxima e Abrindo o próprio negócio. Maridos e namorados também não se importam. "Meu marido se diverte, adora falar que a mulher dele trabalha no Sexy Hot", conta Gisele Lopes, de 25 anos. Marcela Leone, de 26, a única solteira da equipe, conta que a mãe acha engraçado o que ela faz. O pai, evangélico, ficou contrariado, mas já se acostumou. "Ele falou ?quer dizer que paguei faculdade para você trabalhar em canal pornô??".