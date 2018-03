É 8 ou 80; terror ou mundo irreal

.

O domingão bacana, com churrasco, presentes que o papai não gostou (mas jamais dirá isso para a filharada reunida) acaba às 22h, no canal NatGeo (33). É hora da vida real, do mundo perigoso de 2009. Missão Guantánamo é o título do premiado documentário do diretor Jon Else. Não é um filme fácil. O cineasta teve acesso às vísceras da base naval e prisão americana. Ele declarou que obteve o único passe totalmente livre já concedido para entrar e circular por onde quisesse, abordar soldados, administradores e falar com os prisioneiros que aceitaram mostrar a cara para as lentes. Rotinas diárias: intimidação e interrogatórios, punição aos indisciplinados. O presidente Barack Obama quer acabar logo com esse centro de constrangimento. Não está sendo bem-sucedido. Sim, amigos, o presidente americano pode muito, mas não pode tudo. O documentário vai bem no fim de noite. Querem escapismo e moleza? Direto para o TCM (91), que exibe no mesmo horário, Sete Noivas para Sete Irmãos, um doce musical de 1954 com Jane Powell. Leve e curto: 88 minutos. Desce bem com pipoca. Vários leitores reclamam de a cobrança indevida feita pelas operadoras para emitir boleto bancário. Quem opta pelo débito automático não paga. É sacanagem.