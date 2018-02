DVD comemora 30 anos de 'Os Embalos de Sábado à Noite'

As famosas requebradas de John Travolta completam 30 anos. Em comemoração, a Universal lança agora uma edição especial de Os Embalos de Sábado à Noite, o filme que consagrou o estilo "disco". Na verdade, a primeira intenção do diretor John Badham era mostrar história da luta de um rapaz para transcender o confinamento de sua medíocre existência. Assim, Travolta vive Tony Manero, um balconista do Brooklyn que consegue escapar de uma vida sem futuro, nas pistas das discotecas. O que o público queria, no entanto, era acompanhar a vistosa coreografia de Travolta na pista, executando passos que seriam repetidos à exaustão em todo o mundo. E sempre ao som da clássica trilha sonora dos Bee Gees. Essa edição comemorativa traz uma detalhada entrevista com Badham, que conta como foi o início do projeto até o processo de seleção, que levou à escolha de Travolta. Os passos de dança do ator, aliás, são ensinados em outro extra, em uma aula ministrada por John Cassese. Finalmente, o elenco comenta hoje como foi participar de um filme que se tornou ícone. Curiosamente, o astro do filme, John Travolta, não concede nenhuma entrevista.