Dustin, de 'Stranger Things', faz cover de Pearl Jam

Parece que Gaten Matarazzo, que interpreta o personagem Dustin em Stranger Things, também está trilhando o caminho da música. O ator de apenas 15 anos mostrou ao mundo na última quarta-feira, 29, sua nova banda, que se chama Work In Progress.

Com Dustin nos vocais, o grupo é formado por seis jovens. Em um dos vídeos publicados no Instagram, a estrela de Stranger Things canta Porch, do Pearl Jam. Após a performance, a banda, inclusive, passou a seguir o astro mirim na rede social.

Dustin segue os mesmos passos do amigo Finn Wolfhard, o carismático Mike Wheeler, de Stranger Things. Finn toca guitarra na banda Calpurnia, que assinou contrato com a gravadora canadense Royal Mountain Records e deve lançar o primeiro EP em 2018. Quem está por trás da produção é Cadien Lake James, frontman da Twin Peaks, uma das bandas favoritas do ator.

