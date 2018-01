'Duro de Matar 4': o humor de Bruce Willis

O detetive John McClane (Bruce Willis) é daquele time capaz de explodir Nova York , fazendo uma bomba com uma bolacha de chocolate e um grampo. Time esse engrossado por Jack Bauer e o inesquecível Magaiver. Mas Mc Clane vai além do olhar impiedoso e ferimentos dolorosos. Ele tem humor. Nem Bauer nem Magaiver sabem rir da própria desgraça como o agente de Duro de Matar. No quarto longa da série não é diferente, mesmo com ele tendo de salvar os EUA de terroristas que atacam por computador. Vale pelos efeitos especiais, pelas perseguições absurdas e pelo sorriso irônico de Bruce Willis quanto tudo parece perdido.