Duda tenta acabar com casório de Raj

Abandonada por Bahuan (Márcio Garcia), Maya (Juliana Paes) entrará em depressão e contará com o apoio da mãe para enfrentar o problema. Cheia de ódio, Maya decide esquecer Bahuan, começando por trocar o número de seu celular para que ele não consiga mais falar com ela. Aos poucos, a bela se recupera da depressão e só pensa em ser feliz no casamento com Raj (Rodrigo Lombardi), esforçando-se para ser uma esposa dedicada e fiel. Depois que o matrimônio acontece, Raj consegue preencher o vazio que Bahuan deixou no coração de Maya. A partir daí, o problema do casal será outro: Duda (Tânia Kalil). A brasileira - que a essa altura já terá se mudado para a Índia, aceitando a condição de ser amante de Raj - percebe que o empresário está cada dia mais envolvido com a esposa, e fará de tudo para tornar a vida dos dois um inferno.