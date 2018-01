Dublê de 'Walking Dead' morre após cair em set de gravação

John Bernecker, de 33 anos, dublê da série The Walking Dead, morreu após sofrer uma queda de quase dez metros. Ele filmava no Raleigh Studios, no estado americano da Georgia, quando caiu e bateu a cabeça no chão de concreto. Segundo o site TMZ, o artista foi socorrido e internado na UTI do Atlanta Medical Center, mas não resistiu aos ferimentos.

O dublê chegou a atuar em outras séries, como Logan e Corra!, além de três filmes da franquia Jogos Vorazes. John Bernecker gravava episódios para a oitava temporada de The Walking Dead, que deveria estrear em 29 de outubro. A produtora AMC divulgou uma nota afirmando que as gravações do seriado foram suspensas por tempo indeterminado.