Drama político 'The Newsroom' chega ao fim após terceira temporada

O seriado dramático de Aaron Sorkin The Newsroom, sobre uma redação de TV a cabo caótica, vai terminar após a sua terceira temporada, que estreia em breve, afirmou a HBO, uma unidade da Time Warner, nesta segunda-feira.

A série de TV, criada pelo roteirista premiado com o Oscar Sorkin, integra acontecimentos atuais da vida real e questões políticas em suas histórias de uma equipe de reportagem de uma TV fictícia que tem de equilibrar a produção de fazer reportagens com a pressão dos índices de audiência e patrocinadores.

Ao contrário do premiado drama The West Wing, de Sorkin, The Newsroom não conseguiu ganhar elogios e foi alvo de críticas por seu retrato hipócrita do jornalismo.

Jeff Daniels, que interpreta o âncora Will McAvoy, ganhou neste ano um Emmy de melhor ator em série dramática, mas a primeira temporada recebeu apenas três indicações ao Emmy no total, incluindo Jane Fonda por melhor atriz convidada em uma série de drama.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A última temporada está programada para estrear neste semestre nos Estados Unidos.