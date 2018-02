Drama policial 'Bipolar' estreia hoje no Canal Brasil

Dividido em 12 episódios, o drama psicológico "Bipolar" estreia à meia-noite desta quinta-feira pelo Canal Brasil. No enredo, três policiais envolvidos na investigação de uma série de assassinatos misteriosos, lidam com seus traumas e com o desafio de lidar com a precariedade do sistema.

A intenção é investigar os extremos psicológicos de cada um, suas verdades, mentiras e contradições. Conceitos absolutos são questionados ao longo da série. O elenco conta com Sílvia Lourenço (delegada Diana), Rodrigo Brassolotto (investigador Carlão), Sergio Cavalcante (investigador Latrina) e Priscilla Alpha (doutora Rocha).

Apesar do caráter policial e urbano, a série promete fugir do lugar-comum de cenas de violência gratuita. "Queremos desmistificar os clichês de uma suposta realidade policial que costuma ser falsamente vendida pelo cinema e pela TV", afirma o diretor do projeto Edu Felistoque.

O tema surgiu durante as filmagens de "Inversão" (2009), dirigido por Felistoque, que também assina a produção de "400 contra 1 - Uma História do Crime Organizado", que estreou este mês no cinema.

"Bipolar" terá ainda uma reedição especial para exibição em salas de cinema.

Bipolar - Canal Brasil. Todas as quintas-feiras, à meia-noite. Reprises na madrugada de sábado para domingo, 1h e aos domingos, 20h30.