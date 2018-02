Dr. Robert Rey ganha espaço na Rede TV! Depois de ser o dr. Beleza, na Record, Robert Rey virou dr. Hollywood e está em cartaz desde ontem na Rede TV!. A emissora exibe aos sábados, às 20h40, a 1ª temporada do reality do cirurgião plástico em Beverly Hills. Para incrementar a atração do E! Entertainment, a Rede TV! mostra entrevistas com Rey.