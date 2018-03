Dr. House pode clinicar? O ator Hugh Laurie interpreta o dr. Gregory House, em uma das séries de maior sucesso atualmente. No ar pelo Universal Channel, House, mostra o cotidiano de uma equipe de especialistas em diagnósticos. Dr. House é um gênio e descobre o que há de errado com seus pacientes por meio de métodos pouco ortodoxos. O médico chega até a arriscar a vida dos doentes com a maneira arrogante de quem sempre tem razão. E, para o bem dos pacientes, House quase sempre está certo. O mau humor de House é conseqüência de um problema na perna, que o deixou manco e com dores. Para aliviar o sofrimento, o médico toma muitos analgésicos - e foi até investigado por esse vício. Abuso de analgésicos atrapalharia o trabalho de House? José Eduardo Martinez, reumatologista, professor-titular da PUC-SP e membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia "Tratar a dor é importante e analgésicos são eficazes desde que haja acompanhamento médico. Dor crônica pode causar alterações como depressão e distúrbios de sono e o tratamento tem de ser feito com remédios e/ou medidas como exercícios, fisioterapia e outras. As pessoas preferem comprimidos porque é rápido e não depende de mudanças na rotina. Algumas dores requerem o uso de opióides - acho que esse é o caso de House -, que age no sistema nervoso. É indicado desde que tomado da forma correta. É raro, mas opióides usados sem controle podem causar vício. O abuso pode acarretar em ansiedade, depressão e déficit de atenção."