'Downton Abbey' volta com enredo mais politizado

LONDRES - A família Crawley e a série de sucesso Downton Abbey retornam hoje à TV britânica para a aguardada quinta temporada. O Estado encontrou o elenco e conferiu o primeiro episódio da série lançada em 2010 e exibida atualmente em mais de 200 países com mais de 120 milhões de telespectadores e 11 prêmios Emmy.

Apesar da nova temporada só chegar ao Brasil em junho de 2015 pelo canal GNT, fãs do mundo inteiro estarão atrás de respostas para alguns dos principais temas da trama incluindo o mistério sobre a filha de Edith Crawley (Laura Carmichael), a repercussão do estupro de Anna Bates (Joanne Froggatt), e talvez a pergunta mais pertinente: quem será o pretendente da vez para Lady Mary (Michelle Dockery)?.

“É fascinante ver que pessoas de diferentes lugares do planeta torcem para ver Mary encontrar um marido”, diz o produtor executivo Gareth Neame. “Essa temporada se passa em 1924, quando o governo do partido trabalhista muda o cenário da época.”

Haverá uma tensão entre Robert Crawley (Hugh Bonneville) e Mr. Carson (Jim Carter), quando o mordomo é convidado para assumir um cargo político, deixando Crawley perplexo. O convite reflete a chegada dos trabalhistas ao poder durante o governo do Primeiro Ministro Ramsey McDonald. Espere também mais do mesmo, como as observações sarcásticas da Condessa Grantham (Maggie Smith), que retornam com mais espaço, enquanto, na ala do andar de baixo, Thomas Barrow (Rob-James Collier) continua seus planos maquiavélicos, que incluem a chantagem de um dos empregados. Um grande incêndio na casa dos Crawley também irá desestabilizar a trama.

Entre os novos personagens, estão Simon Bricker (Richard E Grant), um especialistas em artes, que irá criar uma tensão entre Lord Grantham e sua esposa Lady Cora. Outra adição ao elenco, Lady Anstruther (Anna Chancellor) será uma visita ilustre da família que se envolverá com um jovem empregado do andar de baixo. A ousada professora Sarah Bunting (Daisy Lewis) reaparece com força e rouba a cena do primeiro episódio. Sua aparição foi pequena no fim da última temporada, e agora, ela retorna para desestabilizar Downton.

A atriz Daisy Lewis explicou como é a interação com o elenco fixo da série. “Eles foram muito gentis comigo”, confessa. “Mas foi muito estressante. Todo mundo é tão talentoso, mas chega a dar medo para uma nova atriz como eu”, confessa. “O terror que passei foi real. É exatamente o medo que minha personagem sofre na série. Liguei para minha mãe várias vezes com dúvidas se eu conseguiria deveria continuar em Downton.”

Tom Cullen, reforço da última temporada, explicou: “Encontrei poucos atores no primeiro dia de filmagens. Foi intimidador. Há uma pressão dos produtores. Dan Stevens (Matthew Crawaley) deixou a serie, e eu entendi. Mas eu não queria que todos gostassem de mim ou do personagem - só queria ser um cara normal”.