'Downton Abbey' ganha caixa com todas as temporadas e evento para fãs

Criada em 2010 pelo britânico Julian Fellowes, Downton Abbey tornou-se sucesso em todo o mundo sendo vendida para inúmeros países.

Pensando nessa legião de fãs, a Universal Pictures, que no Brasil é distribuída pela Sony Pictures Home Entertainment, está lançando caixa Edição Especial com todas as temporadas em DVD de Downton Abbey - The Legacy Collection. Estão incluídos os 52 episódios, o Especial de Natal e os extras. Também nas lojas a 6ª temporada em DVD e Blu-ray e a Coleção Completa em DVD.

Reunião de fãs. Neste sábado, 11, os fãs de Downton Abbey têm encontro marcado na Livraria Cultura, em evento promovido pela distribuidora e que exibirá bônus inédito e realizará palestra com Alfredo Sternheim, crítico de cinema da Revista da Cultura; Laura Marquez, consultora de moda e estilismo; e o representante da Câmara Britânica, Andy Beeby, que falará sobre a tradição do Chá inglês. No final, o p´publico presente poderá participar da degustação do chá.

Sucesso de público. No último episódio, os britânicos disseram adeus ao seu programa favorito de domingo na televisão."O que serão as noites de domingo sem a família Crawley?", lamentou o jornal The Telegraph, enquanto fãs comovidos comentavam o fim da série nas redes sociais.

"Eu chorei e bebi chá durante todo o episódio. A série é incrível!", declarou no Twitter Emma Illies, uma espectadora.

Feito no mais puro estilo dramático de época, a série atraiu até onze milhões de telespectadores por episódio, e foi premiada muitas vezes, inclusive com o Globo de Ouro americano e o Bafta britânico.

Em seguida, confira o material que consta em cada DVD.

Downton Abbey - The Legacy Collection

Preço sugerido: Legacy Collection: R$ 399,99

Downton Abbey 6ª Temporada DVD: R$ 99,99

Downton Abbey 6ª Temporada Blu-ray: R$ 129,99

Downton Abbey Coleção Completa: R$ 249,99

Sinopse da coleção:

Assista a todas as seis temporadas deste multipremiado seriado, nesta edição especial, contendo todos os altos e baixos, alegrias e tristezas, que os seguidores de Downton Abbey em todo o mundo aprenderam a amar. Apresentando todos os 52 episódios e mais de 5 horas de conteúdo totalmente novo, esta é a coleção definitiva para todos os fãs. Esplendor e romance, desejo e desilusão, escândalos e rumores… Desde os idílicos primeiros anos do século XX, passando pelos transtornos da Primeira Guerra Mundial e seguindo até a ruidosa década de 1920, Downton Abbey conta a história de uma comunidade complexa. Lar da família Crawley por muitas gerações, é também onde seus criados vivem, planejam, sonham e são ferozmente ciumentos de suas posições como qualquer pessoa. Muitos deles são fiéis à família e comprometidos com o modo de vida de Downton, outros estão em busca de uma vida melhor, ou de amor, ou apenas aventura. A diferença é que eles sabem muitos segredos da família, enquanto a família sabe pouquíssimo dos seus. Apesar de todas as paixões que fervilham sob a superfície, esse é um mundo seguro e estruturado e, à primeira vista, parece que vai durar para sempre. Mal sabem eles, família ou criados, que as mudanças não vão deixar de atingir Downton.

Apresentando Todos os 52 episódios em 23 discos + 3 discos bônus, incluindo especiais de Natal Mais extras inéditos:

Os Modos em Downton Abbey: Apresentado por Alastair Bruce, consultor histórico de Downton Abbey, este documentário mostra as regras e convenções que regem a vida na propriedade dos Grantham. Através de entrevistas com os astros e cenas da série, Alastair explica os costumes e práticas das famílias aristocráticas e sua criadagem naquela época.

Documentário: A História de Downton Abbey: Um documentário com 90 minutos de duração sobre a história de Downton Abbey da Temporada 1 até o último episódio. Apresentando imagens exclusivas de bastidores e entrevistas com atores, roteirista, produtores e equipe.

Documentários dos Personagens: Quer saber mais sobre seus personagens favoritos? Estes minifilmes contam a história de alguns dos personagens principais de Downton Abbey, através de entrevistas, das Temporadas 1 a 6.

Cenas Favoritas dos Criadores: O escritor Julian Fellowes e o produtor executivo Gareth Neame passam uma hora revendo e comentando suas sequências favoritas de todas as 6 temporadas, revelando segredos de certos personagens, as locações escolhidas e o que de fato aconteceu naquela briga entre Lorde Grantham e o sr. Bricker.

Compilações: Todos os seus momentos favoritos editados em pequenos filmes.

Bafta Homenageia Downton Abbey: Um programa comemorativo de 60 minutos de duração, com o elenco e fãs famosos da série, culminando com a apresentação de um prêmio Bafta Especial.

