'Downton Abbey' chega ao fim

Nove milhões de telespectadores assistiram neste domingo, 8, no Reino Unido, ao último episódio da sexta e última temporada da série de sucesso Downton Abbey, que, como é tradição, voltará no Natal com um episódio especial.

Transmitido em horário nobre pelo canal ITV, o último episódio de 90 minutos atraiu 8,8 milhões de telespectadores, ou 39% da quota de mercado, uma das melhores audiências da série, de acordo com um porta-voz da emissora.

A sexta temporada é ambientada no final dos anos 1920, pouco antes da Grande Depressão, e continua a acompanhar as tribulações dos Crawley, uma família de aristocratas e seus empregados em uma magnífica mansão no campo inglês perto de York (norte), forçados a lidar com a evolução da sociedade britânica.

Criada em 2010 pelo britânico Julian Fellowes, Downton Abbey tem sido um sucesso em todo o mundo e foi vendida para uma centena de países.

Com o fim da série, milhões de britânicos disseram adeus ao seu programa favorito de domingo na televisão.

"O que serão as noites de domingo sem a família Crawley?", lamentou o jornal The Telegraph, enquanto fãs comovidos comentavam o fim da série nas redes sociais.

"Eu chorei e bebi chá durante todo o episódio. A série é incrível!", declarou no Twitter Emma Illies, uma espectadora.

Feito no mais puro estilo "dramático" de época, a série atraiu até onze milhões de telespectadores por episódio, e foi premiada muitas vezes, inclusive com o Globo de Ouro americano e o Bafta britânico.

