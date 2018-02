Doutor Fantástico

Um papel em mãos, algumas frases anotadas e, em poucos minutos, Drauzio Varella está pronto para mais uma gravação. Nem sempre foi assim. Tímido confesso, houve um tempo em que ele temia aquelas cenas "que televisão gosta de fazer, de gravar a pessoa sozinha no meio de uma multidão". Não que tenha se tornado algo fácil, mas "hoje faço com mais naturalidade", explica.

Com 12 anos de experiência à frente das câmeras, o médico não perdeu a motivação de 44 anos atrás, quando estreava no ofício. Hoje, bem mais conhecido e não menos engajado, ele estreia nova série no Fantástico - Hepatite, Epidemia Ignorada - e se firma como o médico mais popular do País, referência para a ampla oferta de especialistas de jaleco que hoje transitam pela TV.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao acompanhá-lo no expediente de gravação de um dos novos episódios, o Estado constatou o quanto Drauzio é interpelado onde quer que chegue. Coisas que não o deixam tão à vontade, mas que já fazem parte de sua rotina. "A televisão é um pacote, né? Quando você aparece na TV tem que ter consciência de que está entrando na casa das pessoas. Elas passam a te conhecer e achar que você faz parte do círculo de amizade delas. Eu tento explicar o que me perguntam. Você não pode criar uma imagem na televisão que seja falsa, porque ela expõe os olhos, e os olhos expõem a alma."

No salão de beleza para falar sobre os riscos de contaminação da hepatite B (e outras doenças) em um ambiente como este, Drauzio reconhece que, mesmo com décadas de experiência, ainda aprende muito com o que vivencia fora do consultório. "Você vê como são as coisas? Você vem com uma ideia na cabeça e a manicure, que tem uma tremenda experiência, fala que não funciona. A prática te traz essa visão do conjunto. Uma coisa é ver no livro, e outra coisa é ver como funciona no dia a dia."

Perfeccionista, o médico para tudo, pede dicas às profissionais, muda as palavras do texto - em vez de "invólucro", opta por "envelope" -, analisa o vídeo e, se não gostar, faz tudo de novo. "É muito fácil trabalhar com ele, erra muito pouco e sempre se preocupa com o entendimento final. Ele tem uma visão de comunicador, sabe como atingir e mobilizar uma mudança de comportamento nas pessoas", descreve Gustavo Mello, diretor desta série e que já trabalhou com Drauzio em outras duas.

Um esboço sobre o que será dito em cena é traçado pela produção, mas é ele quem dá o toque final às palavras, o ajuste necessário para se fazer entender. E sua participação nos quadros não se esgota na apresentação. A maioria das pautas parte dele e é depois discutida com diretores e produtores. Para fundamentar as pesquisas da equipe, ele indica alguém de confiança para explicar melhor determinados assuntos.

Aos 68 anos e dividindo-se entre os atendimentos no consultório, o trabalho realizado na penitenciária feminina de São Paulo e as gravações para a TV, Drauzio está, sim, cansado. Não a ponto de parar. "Minha vida melhoraria muito se eu parasse agora. Mas, no fim, eu gosto é dessa coisa de fazer no local. Nunca aceitei fazer em estúdio. Tenho uma visão da medicina hoje que eu não tinha antes".

Tempo livre é tão escasso, segundo ele, que falta-lhe chance até mesmo para se ver no ar. Em casa, passa pelo crivo de uma examinadora atenta, a atriz Regina Braga. "Minha mulher põe defeito. Ela é crítica, e é bom que seja. Ela critica sobre o jeito de falar, sobre algo que ela não entendeu direito. Isso é bom, porque não existe a fórmula certa." Com a mesma tranquilidade de quem admite que ainda há muito o que aprender, o médico da televisão e dos livros de sucesso busca no teatro rodriguiano a síntese daquilo em que acredita: "toda unanimidade é burra".

ENTREVISTA

"Chega uma idade em que você fala o que pensa"

O que era para ser apenas uma entrevista sobre a Aids, em 1985, na rádio Jovem Pan, acabou virando uma série de episódios. Ideia do Fernando Vieira de Melo, que já era seu amigo. A tal entrevista repercutiu, fez eco e mais eco. E Drauzio não parou mais de se comunicar.

O senhor comentou que não era muito comum médicos sérios aparecerem na televisão e no rádio. Sofreu muita resistência?

No começo, os amigos diziam para tomar cuidado, "você está se expondo muito, fica falando demais no rádio...". Mas eu tinha a resposta das pessoas na rua, dizendo que me ouviam, que aprendiam coisas. E isso foi muito mais forte. Quando eu comecei na TV, ainda tinha um pouco de resistência, mesmo de gente séria, como os colegas da USP. Aí você começa a ter o apelo na rua, as pessoas dizem que você deu uma informação útil. Eu fiz uma série sobre cigarro na TV Globo e até hoje encontro gente que falou que parou de fumar naquela época. Não que eu as tenha convencido a parar, mas o clima criado pela série ajudou a parar. E isso tudo é muito mais forte.

O senhor acha que o fato de programas de saúde fazerem tanto sucesso aqui está relacionado com as deficiências do nosso sistema de saúde?

Acho que isso pode ter um papel, com certeza. Mas em países com serviços de saúde muito mais organizados que os nossos o interesse é o mesmo. Acho que todo mundo quer viver bem, ninguém quer ficar doente. Isso é inerente à sociedade moderna. Nesse ponto, os médicos conseguiram mais do que qualquer outra profissão. Você não encontra um brasileiro que não saiba que engordar não é bom, que pressão alta é uma coisa perigosa, que é preciso fazer atividade física. Os médicos conseguiram democratizar esse conhecimento de uma forma muito mais clara do que as outras profissões.

O senhor fala para muita gente, de diversas classes sociais, idades, níveis de escolaridade... Há alguma coisa que o senhor pensa e que talvez seja melhor não falar?

Eu acho que tem alguns temas que não se prestam a este tipo de trabalho. Algumas situações se prestam melhor a um debate. Fazer um programa sobre o que eu penso a respeito da eutanásia é uma coisa pretensiosa. Porque tem o ponto de vista espiritual, religioso, filosófico... Aqui temos ensinamentos sobre saúde, temas controversos não cabem.

Por toda sua experiência em consultórios, na TV, no Carandiru, entre outras, já chegou a desanimar?

Muitas vezes. Quando você vê a situação em que a saúde se encontra no Brasil... Todo mundo sabe disso, mas outra coisa é ver, estar em contato. Estivemos em uma comunidade indígena no Acre, quase no Peru. Aí você chega lá e vê aquela coisa absurda, crianças cheias de feridas nas pernas, criança pequena com cabeça quase em carne viva, uma situação de miséria de saúde que eu nunca vi nem nas piores favelas de grandes centros urbanos. E aí o pessoal vem com essa conversa de indígenas, de florestas, e abandona as pessoas nessa condição miserável. É complicado, viu? É uma coisa de revolta, revolta juvenil que eu tinha na época da faculdade.

Assim como no caso dessa aldeia, o senhor consegue gravar a matéria e ir embora tranquilo?

Ah, isso você não esquece mais, fica para sempre. Essas experiências carregadas de emoção são memórias definitivas. Tinha um menino nessa aldeia, bonitinho, cabelo espetado, cara de índio, com 12 anos e que já estava com cirrose, por conta da hepatite B. Não consigo esquecer o olhar desse garoto quando eu o examinei... Se é difícil tratar aqui, imagine num lugar como esse.

Isso dá motivação?

Sem dúvida. Esse tipo de programa cria uma armadilha pra você, né? Chega um momento em que você sente que não consegue escapar disso. É uma espécie de compromisso... Sei lá, parece idiotice ficar falando isso. Mas é um compromisso com as pessoas que não tiveram acesso às coisas que você teve.

O senhor já comprou muita briga por suas opiniões?

Ah, sim. Tem coisas que você fala e as pessoas ficam bravas. Quando você fala alguma coisa que as pessoas acham que aquilo fere algum princípio religioso, a gente costuma ver reações até violentas. Fiz uma série sobre plantas medicinais dizendo que mais da metade dos transplantes de fígado são feitos por toxicidade por plantas, e não por medicamentos. Ah, aí é uma tragédia. Vem gente de todos os lados reclamar, até da Universidade. Outra vez fiz uma série sobre planejamento familiar. A maior violência que se comete no Brasil contra mulher pobre é negar o acesso a planejamento familiar. Aí, pronto. Mas chega uma idade em que você quer falar o que pensa, e não ficar preocupado com o que os outros vão achar...