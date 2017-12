Doris Roberts, de 'Everybody Loves Raymond', morre aos 90 anos

A atriz Doris Roberts morreu neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 90 anos. Ela ficou conhecida por sua interpretação como Marie Barone, mãe do protagonista de Everybody Loves Raymond.

A última temporada foi exibida em 2005 nos Estados Unidos. O episódio final teve audiência de mais de 30 milhões de telespectadores na TV norte-americana. Pela série, a atriz ganhou 4 de seus 5 Emmys -- principal premiação da televisão americana na qual recebeu 11 indicações.

No ano passado, a atriz e o resto do elenco lamentaram a morte do jovem ator Sawyer Sweeten, que interpretava seu neto na série. Seu primeiro prêmio foi conquistado em 1983, como atriz coadjuvante na série St. Elsewhere.