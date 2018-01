Dorgival morre após tentar matar Juvenal

Em Duas Caras, no dia do showmício de Juvenal Antena (Antonio Fagundes), Dorgival (Ângelo Antônio) tentará matar seu inimigo. Friamente, ele dispara seis tiros contra o líder da Portelinha. Mas Juvenal carrega a Bíblia do pastor Lisboa (Ricardo Blat) próxima ao peito, e isso retém todas as balas. Veja também: Débora renega Angelina como irmã Dado Dolabella será pitboy em novela Fashion week das novelas Esperto, o chefão irá se aproveitar do ocorrido para dizer que foi vítima de um atentado político. Evilásio (Lázaro Ramos) e Narciso (Marcos Winter) custam a acreditar no que ouvem, já prevendo que a acusação cairá sobre eles. Enquanto isso, Dorgival foge pela mata com medo de ser preso. Mas Juvenal aparece na frente do ex-marido de Alzira (Flávia Alessandra), que acredita estar diante de um fantasma. O coração de Dorgival, que já resistiu a uma delicada operação, pára de vez.