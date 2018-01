Donald Trump será herói em desenho animado

Donald Trump viverá um herói em um novo desenho animado produzido pelo apresentador e humorista Stephen Colbert, anunciou nesta quinta-feira (27) a emissora a cabo Showtime, que fez o pedido inicial para a exibição de dez episódios, cada um de meia hora.

A série, cujos primeiros episódios serão lançados no outono nos Estados Unidos, contará as aventuras do presidente americano e da "família mais poderosa do mundo", especificou o canal, filial da CBS, em comunicado.

"Sei que muitas pessoas gostariam de fazer isso e me sinto honrado de que o presidente tenha convidado a nossa equipe para sua esfera privada", declarou Stephen Colbert, mencionado no comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Pude ver alguns esboços e estou impaciente em mostrar o homem por trás do (lema) MAGA", em referência ao "Make America Great Again".

Para o projeto sobre Trump, Colbert contratou o produtor-executivo do "The Late Show", Chris Licht, que teve um papel importante no decorrer do programa de entrevistas da emissora CBS.

"Stephen e Chris tem um talento misterioso para desconstruir o mundo do presidente Trump, e essa série lhes possibilita um novo terreno", disse David Nevins, presidente e diretor-geral do Showtime, também mencionado no comunicado.