'Dona Florinda' lança vídeo e diz ser a mais nova youtuber do pedaço

A atriz mexicana Florinda Meza, viúva do comediante Roberto Gómez Bolaños, o Chaves, e que fez sucesso na pele de Dona Florinda, publicou nesta quinta-feira no YouTube o primeiro episódio de seu famoso personagem "Chimoltrúfia", criado há décadas por seu marido para a série Chaves, que tanto sucesso fez na América Latina.

"Promessa é dívida. Agora sim, vejam a #LadyChimoltrufia em ação", escreveu a atriz no Twitter.

O vídeo, de 4m43 de duração, é o primeiro de Florinda Meza na plataforma e se apresentou como youtuber. Nas primeiras horas, i canal recebeu 3,248 inscrito.

"Obrigada por seus belos comentários. #LadyChimoltrufia se sente muito emocionada. E eu, feliz de poder estar cercada por vocês. Os amo", apontou em outra mensagem a atriz.

No canal, a atriz explica a seus seguidores: "aqui está a primeira parte da entrevista com #LadyChimoltrufia. É só uma pequena amostra deste grande personagem. Se quiser saber o que aconteceu com seu marido e todos seus amigos, não perca o próximo episódio".

A atriz Florina Meza, de 67 anos, admitiu há alguns meses que tinha vários projetos parados porque não havia superado a morte de seu marido, ocorrida em 28 de novembro de 2014 aos 85 anos.