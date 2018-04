'Dona Flor e Seus Dois Maridos' volta à TV no canal Viva

Dona Flor e Seus Dois Maridos é a próxima reprise do canal Viva. A minissérie vai substituir Chiquinha Gonzaga, a partir do dia 18, e será exibida de segunda a sexta-feira às 23h45 com reprise às 3h30. Na adaptação de Dias Gomes para a obra de Jorge Amado, Giulia Gam é Florípedes Paiva, a dona Flor.

A personagem é casada com Vadinho, um típico malandro mulherengo e sem trabalho vivido por Edson Celulari, que morre durante um desfile do bloco Filhos de Gandhi. Recuperada, Dona Flor se casa novamente, desta vez com o metódico Teodoro, personagem de Marco Nanini. Um triângulo amoroso se forma quando ela passa a receber a visita do falecido Vadinho.

A minissérie tem a colaboração de Marcílio Moraes e Ferreira Gullar. Também estão no elenco Chico Diaz, Bruno Garcia, Lilia Cabral, Lucio Mauro, Milton Gonçalves, Otávio Augusto, Solange Couto e Thalma de Freitas.

Dona Flor e Seus Dois Maridos - Estréia em 18 de janeiro. De Segunda a Sexta às 23h45, com reprise às 3h30 no canal pago Viva.