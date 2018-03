Dona Armênia, Maria do Carmo e Valéria Bandida pedirão doações ao 'Criança Esperança'

Herança. Amigos dentro e fora de cena, Samuel Rosa e Serginho Groisman se encontram no Altas Horas que vai ao ar hoje, na Globo. O vocalista do Skank toca ao lado do filho, Juliano, e Serginho lembra que anunciou o nascimento do garoto há 15 anos, lá no programa.

Paola Carosella não deixará o MasterChef Brasil. Diretor de Conteúdo e Progamação da Band, o argentino Diego Guebel garante que sua conterrânea é nome certo para a próxima temporada do programa e para a versão Júnior, que estreia em outubro.

... Henrique Fogaça e Eric Jacquin também serão mantidos no júri do MasterChef Brasil Junior, assim como Ana Paula Padrão na apresentação.

Sabrina terá de ceder espaço a outras meninas na TV, hoje à noite. A Record suspende o programa do dia para exibir as partidas do futebol feminino e do vôlei feminino diretamente do Pan de Toronto.

Elza Soares abre hoje, na TV Brasil, a série de shows do Latinidades, maior festival de mulheres negras da América Latina. Começa com o documentário My Name Is Now, que narra sua trajetória, e segue com o show A Voz e a Máquina, gravado na quarta, 22, em Brasília.

Antológica, para dizer o mínimo, a cena entre Eva Wilma e Genésio de Barros em Verdades Secretas, no capítulo de quinta-feira, quando ela lhe pede um beijo. Merece lugar de destaque na vitrine das raras poesias que a TV é capaz de produzir.

Júlio Andrade e Adriano Garib protagonizam Um Contra Todos, primeira série de Breno Silveira para a TV, com produção da Conspiração, para a FOX. As filmagens estão em andamento e o programa, em oito episódios, está previsto para ir ao ar ainda este ano.

A estratégia da Globo de exibir a estreia de Caminho das Índias pouco antes do final de O Rei do Gado remete a práticas similares no passado do SBT e da Record. A trama de Glória Perez estreia segunda, no Vale a Pena Ver de Novo.

... Como sinal de tempos em que a audiência é cada vez mais hegemônica, essa é a primeira vez que a Globo recorre a tanto.

20 pontos rendeu ‘Chapa Quente’ na Grande São Paulo na quinta, 23, configurando recorde do seriado na região. No horário, 33% das TVs ligadas na região sintonizavam a Globo