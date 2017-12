Domingos Montagner: famosos lamentam a morte do ator

Famosos e e amigos do ator Domingos Montagner se manifestaram nas redes sociais para lamentar e relembrar o ator de 54 anos, morto na tarde desta quinta-feira, 15. O corpo do paulistano foi encontrado no Rio São Francisco, de acordo com as informações fornecidades pelas autoridades de Canindé, município localizado na divisa entre Sergipe e Alagoas. Montagner foi visto pela última vez depois de gravar cenas da novela Velho Chico, da TV Globo, quando foi mergulhar no rio.

O paulistano nascido em 26 de fevereiro de 1962 deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

+ Morre Domingos Montagner, protagonista de Velho Chico

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Denise Fraga, atriz:

"Estamos chocados. A vida nos pregou uma peça. Perdemos um grande amigo e o mundo acaba de perder uma pessoa rara. É uma grande perda de alegria, talento, inteligência e generosidade. Mas ele ensinou isso por aí. Nas escolhas de sua arte e na vida, Domingos fazia o mundo melhor a cada gesto. Feliz daquele que teve a felicidade do convívio de Domingos Montagner, coração gigante. Estamos todos de mãos dadas e o peito em pedaços rezando por ele e sua família."

Xuxa Meneguel, apresentadora:

"Não quero acreditar... Que Deus dê força a toda família."

Luciano Huck, apresentador:

"Muito muito muito muito triste. Desepejo todo meu carinho na esposa, crianças e família. Meu apoio aos colegas que estão vivendo esta tragédia de tão perto. Que rasteira do destino. Inacreditável"

Angélica, apresentadora:

"Não posso acreditar! Um ator, um ser humano incrível..., que Deus dê Luz e paz pra familia"

Cauã Reymond, ator:

"Não sei o que dizer. Que falta você vai fazer meu Amigo. Que falta…"

Fátima Bernardes, apresentadora:

"Só tristeza! Duro de acreditar que Domingos Montagner não está mais entre nós. Toda minha solidariedade à família desse cara simples, bacana, que conquistou esse país com seu talento."

Ana Furtado, apresentadora:

Triste. Muito triste por perder um querido e íntegro companheiro de trabalho. Triste por não poder ter mais o privilégio da companhia, da gentileza, do sorriso e educação do querido Domingos Montagner. À família os meus sentimentos. Triste, muito triste"

Vera Holtz, atriz:

"Está todo mundo parado aqui no Projac, a gente não consegue trabalhar. Estamos todos de luto"

Denise Saraceni, diretora:

"É muito trágico, a gente morre um pouco. Ele disse: 'queria muito trabalhar com você, mas preciso fazer Velho Chico'. A vida leva os nossos poetas. Pena que não pude conhecê-lo mais"

Luiz Bolognesi, roteirista:

"Domingos não!!! Que dor pra todos nós. Um mestre gigante e doce. O verdadeiro artista."

Leticia Sabatella, atriz:

"Proteja Domingos, amor do mundo! Oxum e São Francisco, guardem sua vida!"

Lilia Cabral, atriz:

"Eu só consigo imaginar que isso é uma tragédia que jamais vamos conseguir esquecer. A gente se conheceu quando fizemos (o seriado) Divã. Era uma pessoa brilhante. Era um amigo e não era difícil ser amigo dele, porque era uma pessoa adorável. O que podemos fazer é: o Brasil inteiro reverenciar e rezar"

Luiza Brunet, atriz:

"Perdemos um homem extraordinário um pai marido filho. Deus embale você"

Jayme Monjardim, diretor:

"Dia muito triste, vai em paz meu amigo, obrigado por tudo e pela nossa amizade"

Fiuk, cantor e ator:

"Que momento difícil... Até agora tá difícil de acreditar que ele se foi... Que tristeza. Grande ator Domingos Montagner, descanse em paz"

Leandro Hassum, ator:

"Sem palavras. Que Deus de muita força a familia do querido amigo"

César Filho, apresentador:

"Que Deus conforte a esposa, os três filhos, os familiares, amigos e colegas de profissão"

Laerte Coutinho, quadrinista:

"Domingos Montagner morreu, acabo de saber. Querido. Foi Capitão dos Piratas, foi um dos Palhaços Mudos. Grandão. Querido"

Felipe Andreoli, jornalista:

"Triste demais essa historia do Domingos Montagner. Inacreditável. Nao tem palavras, explicação"