Dois dias depois da morte do irmão, Xuxa não apresentará seu programa na Record

O programa Xuxa Meneghel desta segunda, 14, será apresentado ao vivo por Rodrigo Faro, Marcos Mion e Ticiane Pinheiro, dos estúdios da Record no Rio de Janeiro. O programa vai ao ar às 22h30.

A substituição ocorre dois dias depois que o irmão de Xuxa, Cirano Rojabaglia, morreu de um infarto fulminante em Ilha Grande, no Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a emissora, serão exibidas reportagens de Xuxa na ilha de Curaçao, no Caribe, haverá uma entrevista com Adriana Garambone, a vilã Yunet da novela Os Dez Mandamentos, e um número musical com o grupo Sorriso Maroto.