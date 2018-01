Documentário sobre tragédia em Mariana vai a festival na França

Jurado. Roque vira jurado por um dia no quadro Talento Infantil a convite de Silvio Santos. O eterno assistente de palco do patrão ocupou a vaga de Larissa Manoela, que não pode comparecer, em razão do roteiro de gravações da novela Cúmplices de Um Resgate. No ar, domingo

André Abujamra assina a trilha sonora de Os Valentins, série infantil que Cláudia Abreu produz, pela Zola Filmes, para o Canal Gloob.

Novela também é cultura. O vestido de casamento de Branca (Nathalia Dill) na novela Liberdade, Liberdade, já visto em seu processo de produção em cena, não é da cor tradicional, mas sim de tecido brocado e renda francesa bordada com pérolas.

É que naquele tempo, as noivas não casavam de branco, cor que passou a ser adotada só após o casamento da rainha Victoria com o príncipe Albert, em 1840.

Mas eis que Branca decreta, às vésperas do casamento, que vai se casar de branco! Alexandra (Juliana Carneiro da Cunha), tia da jovem, refuta: “Não se usa, Branca. Noivas não trajam branco”. Mas Branca quer causar: “Eu trajo. E aposto que vou lançar moda. No futuro, escreva, minha tia... as noivas se casarão todas de branco”. As cenas vão ao ar hoje.

A propósito, o doutor em telenovela Mauro Alencar passa a integrar o Conselho Cultural Brasil – Coreia e já arruma as malas para visitar canais da Coreia do Sul, a convite do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo. A ideia é intensificar o intercâmbio entre as nossas novelas e o Oriente.

‘Os Dez mandamentos’ estreará no dia 11 de julho, na faixa das 20h, na Unimas, canal de telenovelas da Univision, rede hispânica dos Estados Unidos.

Sabrina Sato passou uma semana no Marrocos e começa a mostra o resultado da viagem em seu programa, a partir deste sábado, pela Record.

Fernanda Montenegro, a convite da GloboNews, narra matéria especial em tributo a Maria Bethânia para a coluna Memória, do Jornal da GloboNews – Edição das 10 deste sábado, véspera da data em que a cantora completa 70 anos.