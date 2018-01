Documentário lembra 10 anos dos ataques que pararam SP

‘Não saia hoje’ é o documentário que o canal Futura lança no dia 12, quinta-feira, quando se completam dez anos do episódio que parou São Paulo, em razão da transferência de 765 presos ligados ao PCC. O documentário é uma produção do Futura com a Modo Operante, vencedora do 6.º pitching DOC Futura, competição promovida pelo canal entre produtores de audiovisual. E tem, como ponto de vista, as mães que perderam seus filhos de modo indiscriminado, sem punição dos responsáveis até hoje.

Guarde essa imagem. Como arquivar imagens na era digital e qual o papel do arquivista nesse contexto? Cerca de 100 profissionais que trabalham com arquivos de televisão em canais brasileiros se reúnem nesta sexta, 6, em um seminário internacional realizado pela primeira vez no Rio, promovido pela Federação Internacional de Arquivos de Televisão (FIAT/ IFTA) e organizado pela TV Globo.

Participam da ocasião palestrantes como Howard Besser, diretor do Programa de Preservação de Arquivos Audiovisuais da New York University (EUA); Jacqui Gupta, cientista da informação e tecnóloga líder da BBC (Reino Unido) e Eva-Lis Green, gerente do Departamento de Arquivo e Direitos da SVT (Suécia).

Mãe é mãe. Angélica reúne os irmãos Oscar e Tadeu Schmidt em uma bela casa no Joá, no Rio, enquanto Dona Janira assiste à conversa dos filhos por um monitor. Para a surpresa de ambos, a mãe surge no set, que recebe também o padre Fábio de Melo. Neste sábado, no Estrelas.