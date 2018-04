Divulgados os nomes dos participantes do 'Big Brother Brasil 11'

A TV Globo revelou nesta quarta-feira, 5, os participantes selecionados para o Big Brother Brasil 11. Até agora foram divulgados os nomes de 17 participantes, sendo nove mulheres e oito homens, que já estão confinados separadamente. O reality show apresentado por Pedro Bial começa a ir ao ar na próxima terça-feira, 11.

Seis paulistas, quatro cariocas, dois pernambucanos, dois baianos, um paranaense, um mineiro e um roraimense disputarão o prêmio. O participante mais velho é o administrador Daniel, de Pernambuco, com 40 anos de idade; o mais novo, o modelo paranaense Rodrigo, de 22 anos. O processo seletivo durou mais de seis meses e teve 132 mil inscrições.

O prêmio para o primeiro colocado do BBB11 será de R$ 1,5 milhão. Já o 2º e o 3º colocados ganharão R$ 150 mil e R$ 50 mil.

O lutador Marcelo Dourado venceu a última edição do programa, contra a dentista Fernanda.

Novidades. "O BBB11 vem cheio de interatividade, com muitas provas e ações decididas pelo público", afirmou o diretor do programa, José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, sem fornecer detalhes. Segundo ele, a casa continuará divida em dois grupos, como nas edições anteriores, mas com mais influência dos brothers. "Essa edição vai propor uma dinâmica que vai envolver os participantes na escolha dos grupos. Vai ser uma boa surpresa pra todo mundo", disse.

A casa onde acontece o programa foi reformada e terá dois andares pela primeira vez. A academia será totalmente de vidro. As festas terão um atrativo extra, um palco fixo para shows em seu jardim. A casa agora tem 65 câmeras, 10 a mais que na última edição, inclusive com visão noturna.

Pelados. Pelo menos dois dos selecionados para participar do programa já posaram nus ou seminus. O administrador Rodrigo saiu na capa da G Magazine. Posts com links para fotos do ensaio do rapaz para a publicação chegaram aos trending topics do Twitter logo após o anuncio dos participantes do programa. Também entre os assuntos mais comentados da rede de microblogging nesta terça estavam as imagens em que Diana aparece de calcinha e capacete do Darth Vader. As fotos teriam sido feitas para o flyer de uma festa no Rio.

Veja a lista completa dos participantes do BBB11:

Ariadna, 26 anos, cabeleireira (RJ)

Cristiano, 33 anos, engenheiro (SP)

Daniel, 40 anos, administrador (PE)

Diana, 29 anos, produtora (RJ)

Diogo, 24 anos, coreógrafo (BA)

Igor, 25 anos, barman (SP)

Janaína, 25 anos, bailarina (SP)

Jaqueline, 27 anos, dançarina (RJ)

Lucival, 29 anos, jornalista (BA)

Maria, 27 anos, atriz (SP)

Mauricio, 27 anos, músico (RJ)

Michelly, 27 anos, promotora de eventos (SP)

Natália, 27 anos, analista criminal (MG)

Paula, 23 anos, estudante (RR)

Rodrigão, 22 anos, modelo (PR)

Rodrigo, 26 anos, administrador (PE)

Tatula, 29 anos, modelo (SP)