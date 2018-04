Divulgada foto da nova versão do desenho 'ThunderCats'

Foi divulgada nesta quarta-feira, 26, uma nova imagem da nova versão da série ThunderCats, desenho que fez muito sucesso no final da década de 1980. Co-produzido pela Warner Bross Animation e o estúdio japonês 4ºC, personagens como Lion e Cheetara ganharam um visual mais próximo do anime.

Dos mesmos produtores de Jovens Titãs, Ben 10 e Batman: The Brave and the Bold, a nova fase do desenho mostrará a origem de Lion e sua ascensão ao trono.

Criado em 1983, ThunderCats conta a história de um grupo de sobreviventes do planeta Thundera. A equipe de Lion-O tenta dar início a uma nova era para sua raça, mas acaba enfrentando ameaças como Mumm-Ra e o grupo dos Mutantes.

A nova versão do desenho não tem data oficial de lançamento, mas deve chegar ainda este ano ao canal Cartoon NetWork da TV paga.