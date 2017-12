Diversão garantida GOSSIP GIRL (Warner, quintas, 20h) - Os mauricinhos de Nova York são bem menos chatos que a turma de O.C. Para quem gosta de drama teen, a série de Josh Schwartz é ótima opção CHUCK (Warner, quartas, 20h) - Quando um nerd vira herói, a transformação rende situações hilárias e a empatia do público. As cenas de luta são bacanas e remetem a filmes como Kill Bill CARPOOLERS (Sony, sextas, 20h) - Ao contrário da maioria das comédias, o mundo masculino é o foco da série que mostra situações inusitadas na vida de quatro colegas bem diferentes MY BOYS (Sony, segundas, 20h) - P.J. é uma garota que vive entre homens. Por isso, ela não cai em lorotas (até se adianta nas lorotas) e assusta seus pretendentes. Atual e divertido