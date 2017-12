Distribuidora devolve clássicos ao mercado

Há sete anos um jovem empresário de São Luís do Maranhão, Frederico Machado, hoje com 35 anos, abriu uma produtora de cinema. Corajosamente, dirigiu dois filmes e arrendou o cine Praia Grande para exibir produções de arte independentes, realizando ainda - por três anos - um festival de cinema internacional. No ano passado, a Lume Filmes passou também a funcionar como distribuidora de filmes e, agora, de DVD. Começou bem, em junho deste ano, lançando seis títulos, entre eles Felizes Juntos, que o chinês Wong Kar-Wai (de Amor à Flor da Pele) dirigiu há dez anos, e Felicidade, realizado na mesma época pelo americano de Todd Solondz, sobre pessoas deprimidas e ligadas por laços de uma família disfuncional. A mais nova ousadia da Lume é o lançamento de um clássico polonês dirigido por Jerzy Kawalerowicz, Madre Joana dos Anjos, premiado pelo júri em Cannes em 1961. Trata-se de uma obra-prima ambientada no século 17 e tem como protagonista uma freira possuída pelo demônio, que passa a atormentar também o padre exorcista convocado para expulsá-lo do corpo da religiosa. O tema foi tratado por Huxley em livro, por Penderecki numa ópera e por outro cineasta, Ken Russell, mas nada comparável ao filme de Kawalerowicz em termos de clima e ambientação. Por enquanto são seis os primeiros títulos comprados pela Lume: além dos três já citados, a distribuidora lançou Na Companhia dos Homens, de Neil LaBute, e Reconstrução de um Amor, de Christoffer Boe. Brevemente chegam ao mercado o russo Luna Papa, de Bakhtyar Khudojnazarov, e Exótica, do diretor egípcio Atom Egoyam. Outros títulos estão a caminho, entre eles filmes de Ozu, Buñuel, Kusturica, Lindsay Anderson, Joseph Losey, Stephen Frears e David Lynch.