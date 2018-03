Disney leva 'Lilo e Stitch' do Havaí ao Japão Depois de fazer muita bagunça em seu arquipélago de origem, o Havaí, os personagens de animação da Disney "Lilo e Stitch" estão prestes a desembarcar no Japão. Na busca por aumentar o público asiático, a Disney planeja lançar uma versão japonesa do programa de TV. Em outra tentativa de penetrar no setor dos animes japoneses, que movimenta 2,5 bilhões de dólares, a Walt Disney Japan anunciou que vai cooperar com a produtora de animação Toei Animation, criadora do Dragonball Z, para criar uma aventura com robôs, feita com recursos computadorizados, que irá ao ar no Japão ainda este ano. A notícia do acordo levou as ações da Toei a subir 3,2 por cento, superando a alta notável de 1,9 por cento do índice Nikkei. Para produzir "Stitch!", a versão japonesa do desenho animado, a Walt Disney Japan formará uma parceria com a firma de animação japonesa Madhouse. Uma representante da Walt Disney Japan explicou: "O Japão é um mercado importante que tem uma enorme base de fãs da Disney, especialmente pelo fato de termos um resort Disney aqui" -- um complexo que inclui o Tokyo Disneyland. O desenho da Disney, sobre as aventuras da menina Lilo e um alien azul chamado Stitch, irá ao ar em outubro na edição japonesa do canal de TV pago da Disney. O canal chega a 3,5 milhões de famílias no Japão, integrando uma rede que alcança 380 milhões de telespectadores na Ásia, incluindo Índia e Austrália, superando os 95 milhões alcançados pela TV paga Disney na América do Norte. O presidente de entretenimento da Disney Channel Worldwide, Gary Marsh, disse à Reuters no mês passado que a empresa pretende formar equipes criativas em toda a Ásia para propor conteúdos locais que possam ser transmitidos para um público global. A Disney já tem alguns seriados de TV locais, incluindo um que começou na Itália e hoje tem versões na Grã-Bretanha, EUA e Austrália. No mês passado, a empresa fechou um negócio de cerca de 200 milhões de dólares para aumentar sua participação na produtora indiana de filmes e televisão UTV.