Disney compra direitos do desenho italiano 'Trulli Tales'

A Disney anunciou a compra dos direitos de distribuição da série de animação italiana Trulli Tales - As aventuras dos Trullaleri para exibí-lo pela Europa, África e Oriente Médio a partir de 11 de dezembro.

A produção da animação durou cerca de três anos. Ao todo, foram criados 52 episódios de 11 minutos cada. O desenho já pode ser assistido no Brasil pela rede Globo.

Trulli Tales conta as aventuras de Ring, Sun, Zip e Stella, que fazem magia em um povoado encantado aos pés de uma oliveira antiga, como as encontradas em Puglia, região do típicos "trulli", casas antigas de pedra circulares com ponta em formato de cone. Na animação, os protagonistas precisam fazer receitas do livro falante da "Nonnatrulla, que abre com uma gota de azeite. Além disso, os pequenos terão que se afastar, com a ajuda da Miss Frisella (nome de um pão típico da região), dos planos sinistros de Copperpot.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Será lindo quando as crianças descobrirem que a Trullolandia realmente existe e está na Puglia, terra da qual queremos exportar a essência, beleza e simplicidade", afirmou à ANSA Maria Elena Congedo.

A série é baseada em um livro ilustrado da Editora Congedo e foi criado com um viés educativo já que os ingredientes usados pelos magos são todos saudáveis, como verduras, legumes e frutas.

"Esperamos, que as crianças compreendam que a culinária é linda e que elas fazem isso com a família, como aconteceu conosco na Puglia, onde a gastronomia também significa cuidar do outro", acrescentou Congedo.