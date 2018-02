Disney Channel vai lançar novos desenhos do Mickey

Os 19 episódios de 2 minutos estão sendo produzidos em animação 2D, como homenagem ao seu criador, Walt Disney, e aos animadores que colaboravam com ele nas décadas de 1920 e 30, disse a empresa Walt Disney em nota na terça-feira.

Mickey vai aparecer em cenários modernos e em várias cidades do mundo - Paris, Nova York, Pequim, Veneza e outras. Também contracenará com outros personagens da Disney, como Minnie, o Pato Donald e Pateta.

Além de passarem no Disney Channel, os novos desenhos também poderão ser vistos no site Disney.com e no aplicativo para celulares Watch Disney Channel.

Walt Disney criou o Mickey em 1928. Atualmente, o camundongo aparece também na série "Clube do Mickey", uma animação por computador exibida no mesmo canal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Lisa Richwine)