Discovery H&H terá 'Fab 5' Thom Felicia Seguindo a linha dos reality shows de transformação, o canal Discovery Home & Health vai estrear em maio Dress My Nest, apresentado por Thom Felicia, um dos Fab 5, de Queer Eye for the Straight Guy. No novo reality, o decorador de interiores Thom tem 48 horas para remodelar a casa de suas clientes.