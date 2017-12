Discovery exibe documentário sobre Everest em 200 países No mês em que a avalanche no Everest que vitimou 16 pessoas completa 2 anos, o Discovery levará a mais de 200 países o documentário Sherpas: A Vida no Everest, fruto do trabalho de uma equipe do canal que estava lá justamente quando aconteceu o desastre. Os sherpas são nativos de vilarejos que guiam montanhistas, carregam equipamentos, montam acampamentos e fazem operações logísticas por trilhas perigosas, para garantir a segurança de clientes de operadoras que exploram a região. Indicada para o Prêmio Bafta, a produção começou a ser registrada 12 dias antes da tragédia, com ecos sobre a indústria do alpinismo e as precárias condições de trabalho dos nativos nepaleses. No ar dia 24/4, às 23h10.