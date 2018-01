Discovery exibe documentário em 220 países no mesmo dia

Duzentos e vinte países assistirão no mesmo dia – 2 de dezembro – ao especial Racing Extincton – Vida em Extinção, dirigido por Louie Psihoyos, vencedor do Oscar em 2010 com The Cove. O foco é o 6.º grande evento mundial a ocasionar extinção em massa na história do planeta, que pode estar em curso agora: um legado trágico da “Era do Homem”. Assim como no documentário que lhe rendeu estatueta, o diretor aliou-se novamente à The Ocean Preservation Society (OPS). Também põe artistas e ativistas em cena, para expor o submundo do tráfico de espécies ameaçadas, e registra o esforço para que a humanidade não seja responsável pelo fim da biosfera. No Brasil, irá ao ar às 21h, com exibição simultânea no Animal Planet.

Pablo, qual é a música? Gregório Duvivier está irreconhecível como Gerardi, ilusionista decadente e rival de Gonzalez em O Grande Gonzalez, primeira série do Porta dos Fundos para a TV. Rejeitado pelo colega, jurou vingança e será suspeito de matá-lo. Estreia dia 2 de novembro, na FOX.

“Feliz dia ‘De volta para o futuro’”

Bento Ribeiro, NO TWITTER, SOBRE A CHEGADA DE 21/10/2015, DATA PARA ONDE O FILME ‘DE VOLTA PARA O FUTURO 2’ VIAJA

Ainda ‘De Volta Para o Futuro’: Na esteira de tantos comentários sobre a data em que o futuro ocorre no filme de 1989 (o 2.º da trilogia), o canal +Globosat inseriu em sua plataforma on demand, o +Globosat Play, o documentário De Volta Para o Presente.

O programa aborda o blockbuster dos anos 1980, cheio de especulações mirabolantes sobre o ano de 2015.

O Telecine venceu pelo 2.º ano consecutivo a pesquisa Top of Mind, feita pelo Datafolha, como canal de TV paga mais citado pelos entrevistados. Quando a pergunta é sobre canal de filmes na TV paga, o Telecine também lidera, como ocorre desde a pesquisa de 2007.

O Masterchef Junior teve 6 pontos no Ibope em São Paulo no 1º episódio. Foi a melhor estreia entre as três versões feitas pela Band. Mas estreou também com manifestações de pedofilia no Twitter, tendo como vítima uma candidata de 12 anos.

O Twitter pode banir os autores dos posts impróprios. “Ressaltamos que temos uma política de tolerância zero para a exploração sexual infantil no Twitter”, respondeu sua assessoria à coluna. “Quando tomamos conhecimento de links com imagens ou conteúdo para promoção, assédio ou ameaças relacionadas à exploração sexual de crianças, eles são removidos do site sem aviso prévio”. os autores dos posts impróprios. “Ressaltamos que temos uma política de tolerância zero para a exploração sexual infantil no Twitter”, respondeu sua assessoria à coluna. “Quando tomamos conhecimento de links com imagens ou conteúdo para promoção, assédio ou ameaças relacionadas à exploração sexual de crianças, eles são removidos do site sem aviso prévio”. #specific-violations. A Band avisa que “repudia e lamenta essas desagradáveis manifestações de extremo mau gosto. O foco do programa é o talento das crianças, e nem de longe há qualquer provocação a esse tipo de estímulo”.

Peppa vem aí: responsável pela distribuição global da animação que é febre no Discovery Kids, Olivier Dumont é palestrante confirmado no RioContentMarket 2016. Vem falar do sucesso de licenciamento da atração e participar de rodadas de negócios.

22 pontos foi a audiência prévia do fim da fase de época de ‘Além do Tempo’, em São Paulo, saldo que deve subir hoje, na média consolidada. No Twitter, a novela foi TT (Trending Topic) mundial.