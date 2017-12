Diretora busca emoção com câmera oculta

Epidemia

Em esquete do Zorra deste sábado, George Sauma, Paulo Mathias Jr. e Isabella Camero acompanham pelo celular a notícia de que três pessoas estão em um prédio em chamas. Mas, ocupados em fazer selfie e postar na web, não se dão conta de que são eles mesmos.

Plano Alto’, série da Record que esteve entre as melhores produções nacionais do ano passado, já tem uma segunda temporada quase pronta no papel – ou no computador de Marcílio Moraes, o autor.

... Ainda não há previsão de gravações para Plano Alto,mas a Record vem negociando uma parceria com o Universal Channel. Isso ajuda a pagar a conta e rende ao Universal um bom conteúdo nacional para cumprir cotas de brasilidade na TV paga.

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é esperado por Mario Sergio Conti no estúdio do seu Diálogos, nesta quinta-feira, pela GloboNews, para uma entrevista ao vivo. Em pauta, os problemas do Judiciário, as queixas da sociedade, a atitude do Judiciário ante os outros poderes da República, corrupção e a controversa decisão de pedir vistas do processo relativo ao financiamento privado de campanhas eleitorais. Às 23h.

Marcos Mion bateu nos sábado sua melhor média no Ibope deste ano na Grande São Paulo, com 8 pontos, pelo Legendários, na Record. Cada ponto corresponde a 67 mil domicílios com TV.

A TV Brasil resolveu seguir o exemplo da TV Cultura e tomar um lugar mais conveniente no line up digital. Antes no canal 63, a emissora está se acomodando no 3.1. Já a TV Aparecida ficará com a vaga que era da Cultura, no 2.1.

Drica Moraes está sem vaga na agenda. Escalada para substituir Deborah Secco na novela Verdades Secretas depois que as gravações já estavam avançadas, a atriz tem sido a mais demandada no expediente de produção. Estreia segunda-feira, na faixa das 23h.

O papel social da novela será foco de um encontro com debate em Paraisópolis, comunidade que serve de cenário para a novela das 7, na próxima semana.

R$ 3 milhões é o valor redimensionado, e aprovado pela Ancine, para a 3ª temporada da série ‘Águias da Cidade’, produção da Mixer para o canal Discovery